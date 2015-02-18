"Украинские атаманы" встретятся в матче WSB с "Командой России"

Матчевая встреча пройдет в Волгограде в рамках шестого тура соревнований WSB, сообщает пресс-служба "атаманов".

К матчу с «Командой России» профессиональный боксерский клуб «Украинские атаманы» подходит в статусе одного из лидеров подгруппы «А». По результатам предыдущих проведенных поединков наша команда занимает второе место. В пяти стартовых турах «Украинские атаманы» набрали 13 зачетных баллов. В то время будущие соперники, «Команда России», занимает третье место подгруппы с девятью зачетными баллами.

В последнем туре соревнований WSB «Украинские атаманы» победили на выезде «Алжирских пустынных ястребов» со счетом 3:2. Победу также праздновала и «Команда России». Неделей ранее россияне разбили «Британские львиные сердца» со счетом 5:0.

Главный тренер «Украинских атаманов» Михаил Мельник отмечает: «Впереди нас ожидает очень непростой и чрезвычайно принципиальный для обеих команд поединок. Когда в ринге встречаются украинская и российская школы бокса, которые на сегодняшний день являются одними из сильнейших в мире, - это всегда интересно. Поэтому от ближайшей матчевой встречи я ожидаю бескомпромиссных поединков. Единственное я прошу не спекулировать нашим будущим матчем в политическом аспекте. Ведь, скажу откровенно, это мешает нашим боксерам и тренерам в подготовке. Мы все прекрасно понимаем, какая сейчас на нас возложена ответственность, поэтому приложим все усилия чтобы порадовать всю Украину хорошими боями и удачным результатом. Я уверен в своих ребятах, как и они уверены в своих силах, поэтому едем в Россию бороться за зачетные баллы».

«Украинские атаманы» берут курс на Волгоград в четверг, 19 февраля, а уже через день, 20 числа, наша команда примет участие в главном предматчевом мероприятии - официальной процедуре взвешивания команд-участниц.

Сайт УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию матча "Команда России" - "Украинские атаманы" 21 февраля в 19.00.