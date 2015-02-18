Две украинские легкоатлетки победили на престижных международных соревнованиях в Лодзи

В свою очередь, Плотицына еще и показала третий результат сезона в Европе, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

В беге на 60 метров с барьерами у женщин в финале соревновались две украинки, и обе выступили на уровне лучших своих результатов. Винничанка Елена Яновская стала четвертой, установив свой личный рекорд - 8,16. А победу праздновала харьковчанка Плотицына, со временем 8,01 на девять сотых секунды опередив ближайшую преследовательницу Андреа Иванчевич из Хорватии. Однако, еще быстрее Плотицына пробежала в квалификации, которую выиграла с третьим результатом сезона в Европе и пятым в мире - 7,99 сек.

Не менее удачно выступили украинки на гладкой 60-метровке. Тройка призеров в финале показала одинаковое время - 7,22. Фотофиниш поставил Олесю Повх из Днепропетровска на первое место, Ивет Лалову (Болгария) - на второе, харьковчанку Наталью Погребняк - на третье.

Также в Лодзи в спринтерском барьерном беге Сергей Копанайко показал девятое время (7,84), Александр Корчмид в прыжках с шестом стал пятым (5.55), а Оксана Окунева в прыжках в высоту заняла четвертое место (1.90).

Кроме того лучшие результаты сезона в мире продемонстрировали Ким Коллинз (Сент-Китс и Невис) в беге на 60 метров (6,47), кубинец Орландо Ортегу в беге на 60 м с/б (7,45) и американец Райан Витинг - в толкании ядра (21.80).