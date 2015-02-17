"Шахтер" сыграл вничью с "Баварией" в матче Лиги чемпионов

Во Львове завершился матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" принимал немецкую "Баварию" (Мюнхен) и сыграл вничью - 0:0.

Это был первый матч 1/8 финала турнира.

Горнякам удалось в довольно скучном матче навязать сопернику прессинг и нейтрализовать основные козыри "Баварии" - скоростную мощную игру в атаке. На протяжении всей игры футболисты "Шахтера" ллотно опекали игроков атакующей линии соперника, а в некоторых эпизодах у форвардов немецкой команды не выдерживали нервы и они легко поддавались на провокации хозяев поля. В итоге, на 66-й минуте "Бавария" осталась в меньшинстве, после удаления с поля Хаби Алонсо. В большинстве "Шахтеру" не составило труда удержать нулевую ничью.

В параллельном матче в Париже, где встречались французский ПСЖ и английский "Челси" (Лондон), соперники действовали более результативно и сумели обменятьс голами. На точный удар игрока "Челси" Бранислава Ивановича в первом тайме (36-я минута) после перерыва голом ответил Эдинсон Кавани, отличившийся на 54-й минуте - 1:1.

Ответные матчи в обеих парах состоятся через три недели - 11 марта, соответственно, в Мюнхене и Лондоне.