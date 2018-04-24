Украина в еврокубках: рестарт с надеждой на чудо

По итогам осенней части соревнований, в 1/8 финала Лиги чемпионов попал донецкий «Шахтер». Команда, уже давно и прочно ставшая завсегдатаем главного клубного турнира, в плей-офф попадает совсем не так регулярно, как того хотелось бы болельщикам. И каждый выход в весеннюю часть турнира воспринимается как серьезный успех. Пусть и локальный. В свое время, выиграв Лигу Европы, дончане сами невольно подняли для себя планку. Но покорить ее на следующей высоте гораздо труднее. Тем более, когда уже в начале пути тебя ждет такой грозный оппонент как мюнхенская «Бавария».

Наиболее успешным клубом Украины на внутренней арене осенью 2014-го стало киевское «Динамо». В национальном чемпионате команда создала себе вполне комфортный отрыв в 5 очков. Правда, в еврокубках она была лишена возможности проверить себя на высшем уровне, но во второстепенной Лиге Европы казалась едва ли не безупречной. И теперь киевлянам предстоит доказать, что успех первой половины сезона был неслучаен. Доказать как на внутренней арене, так и на международной.

А вот «Днепр» осенью заметно лихорадило. Игроки с трудом привыкали к новому тренеру и его требованиям, а Мирон Маркевич из когорты тех специалистов, которые «строят» команду медленно, но прочно и надежно. Насколько специалист продвинулся в плане построения новой команды в Днепропетровске за прошедшее зимнее межсезонье, станет понятно уже в четверг, когда предстоит первая игра плей-офф Лиги Европы.

«Шахтер» – в третий раз в элите

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов, состоявшаяся еще в декабре, была слишком немилостива к «Шахтеру», определив ему в соперники целую «Баварию». С одной стороны, можно сетовать - явно не повезло со жребием. С другой, везение нужно заслужить. Если бы «Шахтер» финишировал в группе на первом месте (а возможность такая была), вполне можно было заполучить в 1/8 финала и более простого соперника. А так, придется противостоять одному из главных претендентов на победу в ЛЧ. Как шутят между собой футбольные эксперты, весной состоятся матчи плей-офф Лиги чемпионов, по итогам которых, 7 июня, в финале сойдутся «Бавария» и мадридский «Реал».

Вместе с тем, «Шахтер» - весьма крепкий орешек для любого оппонента. В сезоне 2010/11 команда опередила в группе «Арсенал», «Брагу» и «Партизан» и дошла до четвертьфинала, обыграв в первом раунде плей-офф «Рому» с общим счетом 6:2. Правда, в четвертьфинале дончане не менее чувствительно уступили «Барселоне» - 1:6. Кстати, испанскую команду на тот момент возглавлял Хосеп Гвардиола, ныне тренирующий как раз «Баварию».

Спустя два года, в сезоне 2012/13, «Шахтер» вышел из группы, в которой также выступали «Нордшелланд», «Ювентус» и «Челси» - со второго места. А в 1/8 финала «горняки» уступили другому немецкому гранду - «Боруссии». Матч в Донецке закончился со счетом 2:2, а в Дортмунде хозяева разгромили команду Луческу - 3:0.

И вот, вновь спустя два года, третья попытка в плей-офф. Зимняя подготовка «Шахтера» была не совсем обычной. Впервые на подготовительные сборы команда отправилась в Бразилию, где провела турне из 5 матчей против местных клубов. В клубе говорят, что уже давно хотели осуществить подобный проект. В своей трансферной политике донецкий клуб делает акцент на бразильский рынок, так что «засветиться» в Бразилии для него совсем неплохо. Однако это маркетинговая сторона вопроса, а ведь есть еще и спортивная.

Это - первый столь серьезный визит для команды, требующий больших физических и психологических затрат - усилия по акклиматизации игроков, смена часовых поясов, смена климата (в Южной Америке сейчас разгар лета). При этом визит проходил не посреди сезона, когда игроки находятся в оптимальных кондициях, а в межсезонье, когда, по сути, команда только вышла из отпуска и должна набирать форму. Чем аукнется бразильский вояж с этой точки зрения, покажут уже матчи с «Баварией», а, по сути, вся весенняя часть сезона.

Касательно изменений в составе, то «Шахтер» никогда не проявлял активность на зимнем трансферном рынке, делая основные приобретения летом. Не стала исключением и зима-2015. Клуб сделал акцент не на усиление состава, а на «защиту» своих лучших игроков. Точнее, продать кого-то за хорошие деньги «Шахтер» был не против, но желаемую сумму за Дугласа Косту и Луиса Адриано (а именно они оказались в центре внимания) никто не предлагал.

Что касается «Баварии», то у нее есть традиционное и неоспоримое преимущество западного клуба перед командой с постсоветского пространства – игровая практика. В чемпионате Германии, как и в национальном первенстве Украины, есть зимняя пауза, но она длится чуть более месяца. Бундеслига ушла на каникулы перед католическим Рождеством, а второй круг стартовал 30 января.

При этом в первых двух матчах мюнхенский коллектив столкнулся с весьма неожиданными проблемами. Например, с разгромным счетом проиграл «Вольфсбургу» (1:4). За все 17 туров первого круга «Бавария» в сумме пропустила те же 4 гола. А в следующем туре настоящее испытание для «Баварии» устроил «Шальке» (1:1 в Мюнхене). И только после этого лидер немецкого чемпионата вошел в колею и начал привычно крушить все на своем пути. В последних матчах были обыграны «Штутгарт» и «Гамбург». Последнему оппоненту не повезло особенно – 0:8 от мюнхенцев в минувшую субботу.

Многие задаются вопросом, о чем говорит далеко не лучшая форма «Баварии» в начале февраля? Но этот вопрос можно сформулировать и по-другому: а зачем, собственно, «Баварии» выходить на пик формы именно сейчас? Гвардиола прекрасно понимает, что самые важные матчи для его команды начнутся весной. К тому же, в чемпионате у нее такое превосходство над конкурентами, что уже хоть сейчас можно начинать играть вторым составом. При всем уважении к «Шахтеру», Гвардиола смотрит намного дальше. Он понимает, что нельзя выплескиваться слишком рано, что основные соперники ждут его гораздо позже, начиная с 1/4 финала, которая пройдет в апреле.

Видимо, именно в этом и заключается единственный шанс «Шахтера» хоть как-то «зацепиться» в противостоянии с грозными немцами. Пока «Бавария» думает о том, как выиграть турнир, «Шахтер» думал о «Баварии» и всю зиму готовился именно к ней.

«Динамо» - жребий с подвохом

Киевское «Динамо» начнет 2015-й матчами с французским «Генгамом». На первый взгляд, очень благоприятный жребий, но это если не вникать в детали.

«Генгам» осенний и «Генгам» сегодняшний – две разные команды. Киевляне будут противостоять французам в самый неприятный момент, когда команда набрала свою лучшую форму в этом сезоне. Осенью французский клуб шел на дне турнирной таблицы национального чемпионата, а сейчас поднялся в десятку. Это стало возможно благодаря победной серии из пяти матчей. Например, неделю назад «Генгам» обыграл «Монако» (1:0) – участника 1/8 финала ЛЧ. Кстати, еще осенью, когда нынешний соперник «Динамо» испытывал кризис, в групповом турнире он, тем не менее, пропустил вперед только итальянскую «Фиорентину», опередив греческий ПАОК и минское «Динамо». И вот теперь – другое «Динамо», киевское.

Киевляне уверенно прошли групповой турнир, опередив и датский «Ольборг», и румынский «Стяуа», и португальский «Риу Аве», и вообще хорошо выглядели в первой половине сезона. Однако, что представляет команда из себя сейчас – большая загадка. «Динамо» впервые провело зимние сборы под руководством Сергея Реброва. Точнее, это первый подобный опыт для молодого тренера. И тут возможны нюансы. Предсезонный тренировочный процесс крайне важен для игроков и с точки зрения физиологии (закладки фундамента на полгода вперед), и с точки зрения взаимопонимания на поле, постановки игры, отдельных элементов. Если посреди сезона тренер может лишь вносить незначительные корректировки, то межсезонье – время больших перемен. И это было крайне важное межсезонье для молодого наставника. Первое в его самостоятельной карьере главного тренера.

Что касается трансферного рынка, то для «Динамо» в зимнее межсезонье он был просто необходим. Всю осень Ребров, прибегая к разным вариантам, пытался перекрыть дыру на левом фланге обороны. Макаренко получил серьезную травму, а Селин не может полноценно восстановиться от своего еще более раннего повреждения. В результате, на этой позиции выходили игроки, которые номинальными левыми защитниками не являются. Единственное серьезное приобретение киевлян зимой было сделано именно с прицелом на эту позицию. «Динамо» купило 27-летнего португальца Антунеша, выступавшего в испанской «Малаге». Помимо этого, киевляне продали Безуса. Впрочем, игроком основы за время, проведенное в «Динамо», он так и не стал.

«Динамо» в последние годы перестало быть завсегдатаем Лиги чемпионов, переместившись в турнир рангом пониже, но в Лиге Европы регулярно выходит в плей-офф. С учетом результатов осенней части сезона, команде уже сейчас стоит задуматься над успешным выступлением в нынешнем сезоне – например, выходе в полуфинал. Все предпосылки для этого есть.

«Днепр» - надежда на соперника

Днепр чудом пробился в 1/16 финала. Команда до последнего соперничала с азербайджанским «Карабахом» за путевку в плей-офф и на последних минутах последнего тура групповых соревнований, казалось, упустила свой шанс. Но… Арбитр отменил чистый гол игрока «Карабаха» в ворота итальянского «Интера», из-за чего азербайджанский клуб не совершил сенсацию (не опередил «Днепр» в турнирной таблице) и не стал участником плей-офф.

Впрочем, дело не столько в судейских промахах, сколько в игре «Днепра». Маркевич не тот тренер, который создает команды за полгода. Он пришел в «Днепр» летом и только начал осуществлять свои задумки. Довольно часто складывалось впечатление, что команда не понимает тренера, а тренер не чувствует команду. Возможно, найти взаимопонимание помогли зимние сборы.

Плюс, команде может помочь существенное усиление состава. Зимой «Днепр» подписал трех новичков. Из киевского «Динамо» перешел уже упоминавшийся атакующий полузазитник Безус. После ухода бразильца Жулиано, игрока на этой позиции «Днепру» явно не хватало. Кроме того, на левый фланг обороны пришел бразилец Эжидио, который должен заменить переехавшего в итальянский «Наполи» Стринича. Наконец, совсем недавно, в феврале, был подписан контракт с центральным защитником Чигринским. Правда, в ЛЕ он не заявлен, так как первую половину сезона провел в донецком «Шахтере». Похоже, «Днепр» собирается проверить в деле игрока, который уже несколько лет не может вернуться на хороший уровень из-за хронических травм.

Для «Днепра» первая стадия плей-офф Лиги Европы – 1/16 финала – является роковой. Год назад днепропетровцы проиграли английскому «Тоттенхэму», два года назад – швейцарскому «Базелю».

Есть ли предпосылки для успешного выступления сейчас? Соперник «Днепра» - «Олимпиакос» - стал одним из неудачников ЛЧ. Хотя слово «неудачник» здесь не вполне уместно, ведь чемпион Греции дал бой испанскому «Атлетико» и итальянскому «Ювентусу», и вполне мог оставить туринцев за бортом. К слову, каждого из этих соперников команда из Пирей обыграла дома.

Интересно, что в начале января у греков сменился тренер. На место испанца Мичела пришел португалец Перейра, известный по работе с «Порту». Но к тренерским перестановкам «Олимпиакосу» не привыкать. Они там происходят регулярно и связаны с неудачами в еврокубках. Равных на внутренней арене клубу нет уже много лет.

Шансы «Днепра» нужно оценивать осторожно. Объективно, «Олимпиакос» выглядит сильнее, и об этом говорят букмекерские котировки. К тому же, свой домашний матч «Днепр», из-за решения УЕФА, будет снова проводить в Киеве без должной поддержки своих «родных» болельщиков. И тут главное – как отнесется к этому противостоянию… соперник. Серьезный настрой на второсортный турнир может сделать его одним из главных претендентов на победу, не говоря уже об 1/16 финала. Если же в «Олимпиакосе» предпочтут сосредоточиться на борьбе за очередной титул чемпиона Греции и подготовку к следующему сезону Лиги чемпионов, то у «Днепра» будет не один шанс побороться за место в 1/8 финала. Тогда основной задачей команды будет умение грамотно использовать свои возможности.

И последнее… Ровно год назад, в плей-офф еврокубков – 1/16 финала Лиги Европы – играли четыре украинские команды. Помимо «Динамо» и «Днепра» в эту стадию турнира также вышел одесский «Черноморец», а «Шахтер» занял в своей группе Лиги чемпионов 3-е место и, согласно регламенту, выбыл из более престижного в еврокубка во второй по значимости.

Тогда все четыре команды уступили уже на старте, до конца февраля прекратив борьбу в еврокубках. Сейчас, благодаря особенностям календаря Лиги чемпионов, Украина будет представлена на международной арене, как минимум, до середины марта. Впрочем, есть сразу несколько поводов полагать, что не только особенности календаря позволят нам как можно дольше сопереживать отечественным клубам.

Кирилл Стадниченко