Лига чемпионов, 1/8 финала, "Шахтер" - "Бавария": видео онлайн-трансляция

Сегодня во Львове состоится матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" примет мюнхенскую "Баварию".

Это будет первая игра плей-офф - 1/8 финала турнира.

Донецкий "Шахтер" в третий раз вышел в плей-офф самого престижного еврокубка. Ранее команде это удавалось в сезонах 2010/11 и 2012/13.

В сезоне 2010/11 команда опередила в группе английский «Арсенал», португальскую «Брагу» и сербский «Партизан» и дошла до четвертьфинала, обыграв в первом раунде плей-офф итальянскую «Рому» с общим счетом 6:2. Правда, в четвертьфинале донецкая команда не менее чувствительно уступила испанской «Барселоне» - 1:6. Кстати, испанскую команду на тот момент возглавлял Хосеп Гвардиола, ныне тренирующий как раз «Баварию».

Спустя два года, в сезоне 2012/13 «Шахтер» вышел из группы, в которой также выступали датский «Нордшелланд», итальянский «Ювентус» и английский «Челси» - со второго места. А в 1/8 финала «горняки» уступили другому немецкому гранду «Боруссии». Матч в Донецке закончился со счетом 2:2, а в Дортмунде хозяева разгромили команду Луческу - 3:0.

В нынешнем сезоне горняки на групповом этапе ЛЧ заняли 2-е место в группе с "Порту" (Португалия), "Атлетик" (Испания) и БАТЭ (Беларусь).

"Бавария" считалась одним из самых грозных и неудобных оппонентов из всех возможных для "Шахтера" перед жеребьевкой плей-офф. В нынешнем сезоне 5-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов (последний раз - в сезоне 2012/13) на групповом этапе выиграл 5 матчей из 6 в квартете с итальянской "Ромой", английским "Манчестер Сити" и российским ЦСКА.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом считается "Бавария". На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1,35 к 1, в то время как на ничью - 4,69 к 1, а на победу "Шахтера" - 8,02 к 1.

Стартовые составы команд:

Шахтер: 30. Пятов, 33. Срна, 5. Кучер, 44. Ракицкий, 13. Шевчук В., 17. Фернандо, 29. Тейшейра, 8. Фред, 20. Коста, 28. Тайсон, 9. Адриано

Запасные: 32. Каниболоцкий А., 38. Кривцов, 66. Марсио Азеведо, 11. Марлос, 77. Илсиньо, 7. Веллингтон Нем, 21. Гладкий

Бавария: 1. Нойер, 17. Боатенг, 13. Рафинья, 27. Алаба, 3. Хаби Алонсо, 31. Швайнштайгер, 18. Бернат, 19. Гётце, 10. Роббен, 25. Мюллер, 7. Рибери

Запасные: 22. Штарке, 23. Пепе Рейна, 4. Данте, 28. Бадштубер, 20. Роде, 30. Вайзер, 9. Левандовски Р.