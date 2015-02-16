Обнародован состав сборной Украины по прыжкам в воду на Гран-при

В состав команды вошли 8 спортсменов, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

В команде представлены: женщины - Анна Красношлык, Елена Федорова, Анна Письменская, Юлия Прокопчук, Влада Таценко; мужчины - Александр Горшковозов, Илья Кваша, Олег Колодий.

В программу Гран-При входят соревнования в прыжках с 3-х метрового трамплина, синхронных прыжках с той же высоты, прыжках с 10-метровой вышки и синхронных прыжках с вышки.

Первый этап Гран-при пройдет с 20 по 22 февраля.

В целом в 2015 году запланировано 9 этапов турнира, который завершится в начале ноября.