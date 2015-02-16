Обнародован состав сборной Украины по прыжкам в воду на Гран-при
15:25, 16 февраля 2015Спорт
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Тренерский штаб национальной сборной Украины по прыжкам в воду обнародовал состав команды на первый этап Гран-при, который состоится в немецком Ростоке.
Илья Кваша выступит на первом этапе Гран-при / noc-ukr.org
В состав команды вошли 8 спортсменов, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
В команде представлены: женщины - Анна Красношлык, Елена Федорова, Анна Письменская, Юлия Прокопчук, Влада Таценко; мужчины - Александр Горшковозов, Илья Кваша, Олег Колодий.
В программу Гран-При входят соревнования в прыжках с 3-х метрового трамплина, синхронных прыжках с той же высоты, прыжках с 10-метровой вышки и синхронных прыжках с вышки.
Первый этап Гран-при пройдет с 20 по 22 февраля.
В целом в 2015 году запланировано 9 этапов турнира, который завершится в начале ноября.
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