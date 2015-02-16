Две украинки вышли во второй круг престижного теннисного турнира в Дубаи

Об этом сообщает Теннисный портал Украины

Козлова впервые в карьере вышла во второй раунд турнира WTA Premier 5. В первом круге дончанка обыграла британскую теннисистку Хэзер Уотсон, занимающую 43-е место в мировой табели о рангах: 6-4 7-5. Украинка вела во второй партии 4-1, затем 5-3, но упустила преимущество, не реализовав 2 матчбола на своей подаче. Однако Козловой удалось реализовать следующий матчбол - на приеме, в 12-м гейме второго сета. Поединок продолжался 1 час 37 минут.

Следующей соперницей украинки станет российская теннисистка Екатерина Макарова. посеянная под 6 номером.

В свою очередь, харьковчанка Свитолина в матче первого раунда встречалась с 23-летней американской теннисисткой Коко Вандевеге. Всего 17 минут находились теннисистки на корте - при счете 3-1 в пользу Свитолиной ее соперница отказалась от продолжения борьбы.

Следующей соперницей украинки станет вторая ракетка турнира двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова из Чехии.

Турнир в Дубаи проходит с 15 по 28 февраля.