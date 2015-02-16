Мужская сборная Украины по фехтованию завоевала серебро этапа КМ среди шпажистов

На пути к финалу соревнований украинцы обыграли входящую в элиту сборную США и действующих чемпионов мира - французов, сообщает пресс-служба Национальной федерации фехтования Украины.

Команда в составе Богдан Никишин, Максим Хворост, Анатолий Герей и Дмитрий Карюченко сначала обыграла сборную Аргентины (45:30), далее с перевесом в одно очко победила квартет из США (39:38), а в полуфинале так же одним уколом выбила из борьбы действующих лидеров мирового рейтинга французов (31:30).

Из 23 команд, принимавших участие в турнире, сильнее украинцев стала только Швейцария, которая в финале победила наших ребят со счетом 45:41.

В индивидуальном турнире, который предшествовал командным соревнованиям, серьёзные шансы подняться на пьедестал почета были у Максима Хвороста. Последовательно победив таких соперников как Андраш Редли (Венгрия), Бенжамин Стеффен (Швейцария) и Габриэле Чимини (Италия), Хворост дошел до четвертьфинала, где и уступил будущему чемпиону турнира французскому спортсмену Ронану Густину со счетом 15:12.

В итоге, Хворост занял 8-е место, Никишин - 19-е, Карюченко - 28-е, Герей - 50-е, Сергей Руденко - 100-е, Владимир Станкевич - 132-е.