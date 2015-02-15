Гандбольный "Мотор" одержал третью победу в Лиге чемпионов

В датском Ольборге завершился матч группового этапа Лиги чемпионов по гандболу, в котором "Ольборг" принимал украинский "Мотор" (Запорожье) и уступил со счетом 30:36.

Игра, которая была очень важной для украинского чемпиона с точки зрения турнирной борьбы, поначалу протекала в равной борьбе и первый тайм завершился вничью - 16:16. Между тем, "Мотор" в этом матче устраивала только победа с разницей в четыре и более мячей.

Судьба матча решилась в концовке, когда украинская команда сумела перехватить инициативу и забить несколько голов подряд. Наиболее активным в команде гостей в этот момент был на площадке Сергей Бурка, забивший 9 голов. Также высокой результативностью в этом матче отличились Сергей Онуфриенко (6 голов) и Ниолай Стецюра (5).

Таким образом. "Мотор" набрал 6 очков по итогам 9 туров и сравнялся по этому показателю с еще тремя командами - "Ольборгом", французским "Дюнкерком" и швейцарским "Кадеттен". По дополнительным показателям украинская команда опережает соперников и занимает 3-е место в таблице. Опережают "Мотор" польский "Виве Кельце" (18 очков) и венгерский "Пик Шегед" - 12.

В заключительном 10-м туре группового этапа "Мотор" принимает "Виве Кельце" и в случае победы гарантирует себе попадание в 4-ку сильнейших команд группы и выход в следующий этап соревнований.