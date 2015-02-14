Студенческая сборная Украины заняла 13-е место на зимней Универсиаде-2015

В Гранаде (Испания) завершилась XXVII зимняя Универсиада, по итогам которой сборная Украины заняла 13-е место в медальном зачете.

На счету украинцев 5 наград - 2 золотые медали, 1 серебряная и 2 бронзовые.

Все свои медали украинские студенты завоевали в одном виде спорта - биатлоне. Чемпионами стали Дмитрий Русинов (индивидуальная гонка) и Виталий Кильчицкий (масс-старт). В той же дисциплине масс-старт Русинов завоевал серебряную награду, а бронзовые медали Украине принесли Яна Бондарь (женский масс-старт) и команда в смешанной эстафете, где кроме Бондарь и Русинова принимали участие Юлия Бригинец и Руслан Ткаленко.

Победителем Универсиады с явным преимуществом стала сборная России - 20 золотых медалей, 18 серебряных и 18 бронзовых - всего 56 наград. В тройку сильнейших также вошли сборные Южной Кореи (5-9-2, 16) и Казахстана (5-6-0, 11).

XXVII зимняя Универсиада проходила c 24 января по 14 февраля в испанской Гранаде и словацких Штрбске-Плесо и Осрблье.