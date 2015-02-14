"Украинские атаманы" выиграли матч WSB у "Алжирских пустынных ястребов"
Украинцы выиграли с минимальным счетом - 2:3.
В алжирском городе Блида завершился матч 5-го тура Всемирной серии бокса, в котором "Украинские атаманы" одолели местную команду по итогам пяти боев - 2:3.
Судьба матча решилась в заключительном поединке в супертяжелом весе.
Украинцы были сильнее в легких весах, где победу одержали Хасанбой Дусматов и Николай Буценко. Затем соперник перехватил инициативу и выровнял положение. Но, в решающем бою супертяжеловесов, Денис Пояцыка не оставил Бузиани Хоуна никаких шансов уверенно выиграв бой единогласным решением судей.
Любопытно, что все пять боев продлились полностью и завершались победой того или иного спортсмена по решению судей.
Таким образом, на данный момент наша команда набрала 13 очков и вышла в группе A на первое место.
«Алжирские пустынные ястребы» - «Украинские атаманы» 2:3
До 49 кг. Белкасем Хенноуси – Хасанбой Дусматов 44:50, 45:50, 43:50.
До 56 кг. Фахем Хаммачи – Николай Буценко 46:49, 46:49, 46:49.
До 64 кг. Мохамед Боудиаф – Виктор Петров 49:46, 47:48, 50:45.
До 75 кг. Ильяс Аббади – Тарас Головащенко 48:47, 49:44, 49:44.
До 91 кг. Бузиани Хоуна – Денис Пояцыка 45:50, 44:50, 45:50.