"Украинские атаманы" выиграли матч WSB у "Алжирских пустынных ястребов"

В алжирском городе Блида завершился матч 5-го тура Всемирной серии бокса, в котором "Украинские атаманы" одолели местную команду по итогам пяти боев - 2:3.

Судьба матча решилась в заключительном поединке в супертяжелом весе.

Украинцы были сильнее в легких весах, где победу одержали Хасанбой Дусматов и Николай Буценко. Затем соперник перехватил инициативу и выровнял положение. Но, в решающем бою супертяжеловесов, Денис Пояцыка не оставил Бузиани Хоуна никаких шансов уверенно выиграв бой единогласным решением судей.

Любопытно, что все пять боев продлились полностью и завершались победой того или иного спортсмена по решению судей.

Таким образом, на данный момент наша команда набрала 13 очков и вышла в группе A на первое место.

«Алжирские пустынные ястребы» - «Украинские атаманы» 2:3

До 49 кг. Белкасем Хенноуси – Хасанбой Дусматов 44:50, 45:50, 43:50.

До 56 кг. Фахем Хаммачи – Николай Буценко 46:49, 46:49, 46:49.

До 64 кг. Мохамед Боудиаф – Виктор Петров 49:46, 47:48, 50:45.

До 75 кг. Ильяс Аббади – Тарас Головащенко 48:47, 49:44, 49:44.

До 91 кг. Бузиани Хоуна – Денис Пояцыка 45:50, 44:50, 45:50.