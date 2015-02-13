АТЕК взял убедительный реванш у "Дженералз" во втором матче чемпионата Украины по хоккею

В Киеве завершился второй матч чемпионата Украины по хоккею, в котором АТЕК сумел взять убедительный реванш за поражение накануне в стартовой встречи у "Дженералз", выиграв со счетом 5:1.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины.

Главной составляющей успешного выступления команды в этом матче стала надежная игра вратаря Сергея Люльчука. Экс-голкипер "Кременчуга" на протяжении всего матча был надежен, позволив сопернику лишь раз поразить свои ворота, на 33-й минуте, уже при счете 3:0 в пользу своей команды. Гол в составе "Дженералз" забил Александр Караульщук.

В свою очередь, в составе АТЕК в этом матче отличились Георгий Кича (дубль), Кирилл Фроленко, Владислав Курский и Тарас Бега.

Как сообщал УНИАН, накануне "Дженералз" выиграл со счетом 4:2.

Чемпионат Украины по хоккею стартовал 12 февраля. Кроме этих команд, в турнире также примут участие харьковский «Витязь» и хоккейный клуб «Кременчуг". Формат чемпионата предполагает проведение соревнования в два этапа: сначала команды сыграют регулярный чемпионат, а затем разыграют награды в серии плей-офф. Регулярный чемпионат будет сыгран в два круга спаренных матчей. Таким образом каждая команда сыграет на первом этапе по 12 матчей.