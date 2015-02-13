Гандбольный "Мотор" возобновит выступления в Лиге чемпионов матчем с датским "Ольборгом"

Чемпион Украины по гандболу запорожский "Мотор" возобновит выступления в Лиге чемпионов выездным матчем с датским "Ольборгом", сообщает пресс-служба ГК "Мотор".

Розыгрыш главного еврокубка возобновится после двухмесячной паузы, связанной с подготовкой и проведением Чемпионата мира по гандболу среди мужских команд.

После 8-ми туров группового этапа соревнований "Мотор" занимает 6-е место в группе, набрав 4 очка. Для того, чтобы попасть в четверку лучших команд и выйти в плей-офф, 1/8 финала, запорожцам необходимо выигрывать два оставшихся матча - гостевой у "Ольборга" и домашний у польского "Виве Кельце". При этом, матч с датчанами "Мотор" должен завершать с преимуществом в 4 гола и более, так как соперник является прямым конкурентом в борьбе за 4-е место, а игру первого круга украинский чемпион проиграл - 25:28.

В зимнее межсезонье «Мотор» покинули линейный Александр Титов и разыгрывающий Анхель Перес, а после поражения в рамках чемпионата Украины от земляков из ЗТР своего рабочего места лишился и главный тренер Сергей Бебешко, которого на этом посту сменил его ассистент Николай Степанец.

Кроме того, в матче с «Ольборгом» не примет участие основной плеймейкер Иналь Афлитулин, дисквалифицированный на один поединок за удаление в предыдущем туре, а уже во время товарищеских игр в Польше, из-за досадной травмы надолго выбыл из строя основной линейный (и едва ли не самый полезный исполнитель «Мотора» в нынешнем сезоне), Александр Шевелев.

Подводя итоги межсезонья, новый главный тренер "Мотора" Степанец отметил: "После Нового года мы провели сбор в Запорожье, а затем в поисках необходимой игровой практики отправились в Польшу. Там мы сыграли четыре матча, в которых одержали три победы. Но главное – судьба всех поединков решалась на последних минутах, а в двух случаях – на последних секундах. Словом, данным сбором я остался доволен, за исключением того, что во втором матче, с «Гурником», только с помощью нашего массажиста Рифата Меметова паркет покинул Шевелев... Могу сказать точно, что в нынешней Лиге чемпионов он не сыграет. На мой взгляд, Саша проводил лучший сезон в карьере... Сейчас же он совсем не тренируется, и это серьезная для нас потеря".

Говоря о предстоящем матче в Дании тренер отметил: "Разумеется, у каждого в голове должно быть понимание, что для дальнейшего продвижения нам надо перекрывать домашнее поражение -- 25:28. Если же мы одержим победу, но не обеспечим нужную разницу, тогда наша судьба будет зависеть не только от нас".

Матч "Ольборг" - "Мотор" состоится 15 февраля. Начало игры в 17.50 по киевскому времени.