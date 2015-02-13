Усик поднялся на 3-е место в рейтинге WBO

Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании братьев Кличко К2.

Усик уступает в обновленной версии рейтинга только поляку Кшиштофу Гловацки и британцу Тони Беллью. В ближайшее время эти два боксера должны договориться о бое между собой за право выйти против немца Марка Хука в чемпионском бою.

Что касается других украинских боксеров в рейтинге WBO, то на 3-й позиции остался боксер первого среднего веса Александр Спирко, с 9-й на 7-ю позицию поднялся супертяжеловес Вячеслав Глазков, а средневес Виталий Копыленко и тяжеловес Яго Киладзе поднялись на 10-е место.