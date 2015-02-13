Усик поднялся на 3-е место в рейтинге WBO
13:43, 13 февраля 2015Спорт
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Интерконтинентальный чемпион по версии WBO в тяжелом весе, боксер K2 Promotions Ukraine Александр Усик в обновленном рейтинге WBO поднялся на 1 ступеньку выше и теперь занимает 3-ю строчку.
Усик вновь поднялся в рейтинге WBO / К2
Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании братьев Кличко К2.
Усик уступает в обновленной версии рейтинга только поляку Кшиштофу Гловацки и британцу Тони Беллью. В ближайшее время эти два боксера должны договориться о бое между собой за право выйти против немца Марка Хука в чемпионском бою.
Что касается других украинских боксеров в рейтинге WBO, то на 3-й позиции остался боксер первого среднего веса Александр Спирко, с 9-й на 7-ю позицию поднялся супертяжеловес Вячеслав Глазков, а средневес Виталий Копыленко и тяжеловес Яго Киладзе поднялись на 10-е место.
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