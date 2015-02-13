ФК "Шахтер" проведет товарищеский матч со сборной Азербайджана

Игра состоится в рамках предсезонного сбора команды в турецкой Анталье, сообщает Аzerisport.com.

Матч запланирован на 24 февраля.

Сборная Азербайджана занимает 131-е место в рейтинге ФИФА за февраль 2015 года. Это будет первая игра команды под руководством нового тренера - известного в прошлом футболиста, бронзового призера Чемпионата мира-1998 в составе сборной Хорватии Роберт Просинечки.

Любопытно, что эта игра пройдет через неделю после первого матча горняков в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против немецкой "Баварии" (Мюнхен), который состоится 17 февраля. Эта игра станет последним контрольным матчем горняков в зимнее межсезонье. 28 февраля "Шахтер" матчем с полтавской "Ворсклой" возобновит выступления в сезоне 2014/15 украинской Премьер-лиги.