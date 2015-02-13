Украинец Андрейцев завоевал бронзовую медаль Кубка Тахти по вольной борьбе
12:51, 13 февраля 2015Спорт
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В течение турнира серебряный призер Олимпиады в Лондоне проиграл лишь одну схватку
Андрейцев завоевал медаль престижного турнира в Иране / iawf.ir
На престижном международном турнире по вольной и греко-римской борьбе Кубок Тахти, который проходит в Иране и собрал сильнейших борцов мира, серебряный призер Олимпийских игр-2012 Валерий Андрийцев завоевал бронзовую медаль, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
В весовой категории 97 кг в бронзовом финале наш борец-вольник одолел соперника из Египта Али Хамида Амина, показав яркую борьбу и одержав победу со счетом 13:7.
Победу в этой весовой категории одержал Элизбар Одикадзе (Грузия), который одолел в финале соперника Андрийцева по полуфиналу Хассана Рахими (Иран).
Турнир в Иране проходит 12-13 февраля.
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