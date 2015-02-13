Украинец Андрейцев завоевал бронзовую медаль Кубка Тахти по вольной борьбе

На престижном международном турнире по вольной и греко-римской борьбе Кубок Тахти, который проходит в Иране и собрал сильнейших борцов мира, серебряный призер Олимпийских игр-2012 Валерий Андрийцев завоевал бронзовую медаль, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

В весовой категории 97 кг в бронзовом финале наш борец-вольник одолел соперника из Египта Али Хамида Амина, показав яркую борьбу и одержав победу со счетом 13:7.

Победу в этой весовой категории одержал Элизбар Одикадзе (Грузия), который одолел в финале соперника Андрийцева по полуфиналу Хассана Рахими (Иран).

Турнир в Иране проходит 12-13 февраля.