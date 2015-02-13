Легкоатлетка Кашина установила лучший результат сезона в мире на чемпионате Украины

В спортивной ходьбе на 3000 метров у женщин Инна Кашина (Сумская обл.) финишировала с результатом 12 минут 21,17 секунды, что всего на две сотые лучше, чем результат россиянки Алины Храмовой, показанный 15 января на соревнованиях в Новочебоксарске, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

У мужчин в ходьбе на 5000 метров победил Александр Венгловский (Житомирская область) - 19.47,23, а в толкании ядра - Виктор Самолюк с Киевщины (18.73).

В женских прыжках с шестом основная борьба за награды развернулась между харьковчанкой Мариной Килипко и представительницами Киевской области Ольгой Зюзиной и Татьяной Гапишко. Им всем с первой попытки удалось преодолеть планку, установленную на высоте 4 метра ровно. А вот 4.10 покорились только Марине Килипко.

Также в первый день чемпионата выясняли отношения многоборки. При отсутствии Анастасии Мохнюк и чемпионка мира Анны Касьяновой (Мельниченко) вне конкуренции оказалась бронзовая призерка чемпионата мира-2014 Алина Федорова. В каждом из пяти видов она одержала уверенные победы и в сумме набрала довольно приличные 4609 баллов.

Как сообщал УНИАН, в Сумах происходит чемпионата Украины-2015 по легкой атлетике в помещении. Он является основным этапом отбора в сборную Украины для участия в чемпионате Европы в помещении, который 5-8 марта состоится в Праге (Чехия).