Украинец Семенов завоевал бронзу в индивидуальной гонке Кубка мира по биатлону

Украинец ни разу не промахнулся на 4 огневых рубежах, закрыв все 20 мишеней, благодаря чему сумел на протяжении всей гонки находится в группе лидеров, сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Правда, на последнем круге Семенов уступал соперникам в скорости прохождения дистанции, но сумел финишировать с результатом, позволяющим попасть на пьедестал почета.

В итоге, гонку выиграл француз Мартен Фуркад, показавший результат 51 минута 26,8 секунды. Россиянин Евгений Гараничев отстал от победителя на 14,2 секунды секунды, Семенов - на 48,8 секунды. Ни один из призеров ни разу не промахнулся на огневом рубеже.

Любопытно, что Семенов попадает на пьедестал уже во второй индивидуальной гонке подряд. На первом этапе Кубка мира в нынешнем сезоне в шведском Остерсунде в аналогичной гонке он занял 2-е место.

Индивидуальная гонка считается классической в биатлоне, являясь первой и самой старой дисциплиной в этом виде спорта. Когда биатлон был включен в программу зимних Олимпийских игр, эта дисциплина была единственной, в которой разыгрывались награды Игр. Вместе с тем, это самая длинная и наименее зрелищная гонка, которая крайне редко проводится в официальных соревнованиях Кубка мира.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня состоялась женская индивидуальная гонка, в которой в 10-ку сильнейших попали Юлия Джима и Ирина Варвинец, занявшие 6-7 места.

Этап Кубка мира в Холменколлене продлится до 15 февраля. В субботу- воскресенье состоятся мужская и женская спринтерские гонки, а также эстафеты.