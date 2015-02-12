"Дженералз" выиграл стартовый матч чемпионата Украины по хоккею

Судьба матча была предрешена еще в первом периоде, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины.

Начало встречи прошло с явным преимуществом номинальных гостей которые забросили три безответные шайбы. Отличились Владимир Оксененко, дважды реализовавший большинство своей команды и Алексей Мадера, забивший третий гол когда команды были в равных составах.

Во второй 20-минутке игроки АТЭКа сократили отставание в счете благодаря точному броску Олега Благого, а в третьем периоде команды обменялись голами. Сначала Алексей Янишевский сократил разрыв до минимума, а затем Мадера забил свой второй гол в матче.

Как сообщал УНИАН, сегодня стартовал чемпионат Украины по хоккею. Кроме этих команд, участие в чемпионате примут харьковский «Витязь» и хоккейный клуб «Кременчуг". Формат чемпионата предполагает проведение соревнования в два этапа: сначала команды сыграют регулярный чемпионат, а затем разыграют награды в серии плей-офф. Регулярный чемпионат будет сыгран в два круга спаренных матчей. Таким образом каждая команда сыграет на первом этапе по 12 матчей.