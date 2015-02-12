Две украинки попали в десятку лучших индивидуальной гонки Кубка мира по биатлону

В норвежском Холменколлене завершилась первая гонка этапа Кубка мира, где у женщин на дистанции 15 км. две украинки попали в десятку лучших - Юлия Джима и Ирина Варвинец, сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Обе украинки без промахов отстрелялись на 4 огневых рубежах, поразив все 20 мишеней. Правда, по скорости они значительно уступали основным соперницам. Джима уступила победительнице Кайсе Макаряйнен из Финляндии 3 минуты 20,4 секунды (итоговое 6-е место), Варвинец - 3 минуты 26,7 секунды (7-е).

Кроме того, 32-е место в гонке заняла Наталья Бурдыга (2 промаха, +6:58.6 отставания), 56-е - Ольга Абрамова (5 промахов +9:02.9), 66-е - Яна Бондарь (7 промахов, +10:14.2).

Не сумела финишировать лидер сборной Украины Валентина Семеренко. А это значит, что по итогам гонки она покинет тройку лидеров рейтинга Кубка мира, где находилась на 3-м месте практически на протяжении всего нынешнего сезона.

Победительница гонки Кайса Макаряйнен показала результат 43 минуты 54.8 секунды (0 промахов), финишировавшая второй Дарья Домрачева (Беларусь) отстала на +1:18.3 с 1 промахом, а замкнувшая тройку призеров Вероника Виткова из Чехии отстала на +1:20.9, не допусти ни единого промаха.

Позже сегодня состоится индивидуальная гонка у мужчин - на 20 км.

Этап Кубка мира в Холменколлене продлится до 15 февраля.