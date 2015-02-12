ХХІІІ чемпионат Украины по хоккею стартует матчем "Киев" - "Дженералз"

Кроме этих команд, участие в чемпионате примут харьковский «Витязь» и хоккейный клуб «Кременчуг», сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины.

Формат чемпионата предполагает проведение соревнования в два этапа: сначала команды сыграют регулярный чемпионат, а затем разыграют награды в серии плей-офф. Регулярный чемпионат будет сыгран в два круга спаренных матчей. Таким образом каждая команда сыграет на первом этапе по 12 матчей.

Регламентом соревнований предусмотрено единое трансферное окно, но с ограничением на международные переходы (в этом году конечный срок оформления международных трансферов - 16 февраля).

Как и планировалось во время совещания представителей хоккейных клубов 30 сентября прошлого года, большинство матчей чемпионата состоятся по пятницам или выходным дням. При этом календарь разрабатывался таким образом, чтобы избежать проведения двух матчей в один день.

Завершение чемпионата планируется на первые числа апреля 2015 года, в зависимости от количества матчей, которые понадобятся командам в плей-офф.