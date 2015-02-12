В чемпионате Украины по легкой атлетике в помещениях примут участие ведущие атлеты страны

В Сумах в четверг, 12 февраля, стартовал чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении и чемпионат Украины по многоборью в помещении, где спортсмены будут бороться за право принять участие в зимнем чемпионате Европы-2015.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, соревнования продлятся с 12 по 14 февраля в Легкоатлетическом манеже Украинской академии банковского дела НБУ.

Согласно сообщению, лучшие легкоатлеты Украины будут определять сильнейших в 15 видах программы среди мужчин и женщин.

«В соревнованиях примут участие чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, Всемирных универсиад, этапов Бриллиантовой лиги, в целом - около 1000 атлетов из всех областей Украины, которые будут бороться за путевки на зимний чемпионат Европы в помещении, который 5-8 марта пройдет в Праге (Чехия)», - отмечает пресс-служба мэрии.

По информации начальника управления молодежи и спорта Сумской облгосадминистрации Дмитрия Лантушенко, на путевки на европейский чемпионат в Сумах будут претендовать чемпионка мира 2013 года по многоборью Анна Касьянова (Мельниченко); чемпион мира 2005 года по прыжкам в высоту Юрий Кримаренко; бронзовые призеры Олимпийских игр в Лондоне в эстафетном беге 4х100 м Олеся Повх и Кристина Стуй; бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине в беге на 1500 м Наталья Тобиас; чемпионка Европы в помещении 2013 г. в беге на 800 м Наталья Лупу; серебряный призер чемпионата Европы 2014 г. в беге на 400 м Ольга Земляк; бронзовый призер чемпионата Европы 2014 г. в беге на 200 м Сергей Смелик; обладательница юниорского рекорда Европы по прыжкам в высоту Ирина Геращенко и другие спортсмены.

Участие в торжественной церемонии открытия примет первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул.