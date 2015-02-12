Сборная Украины опустилась на две строчки в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала новую версию рейтинга национальных сборных, в котором команда Украины опустилась с 25-го на 27-е место, сообщает официальный сайт ФИФА.

В то время как европейские сборные своих матчей не проводят, основные изменения в последней версии рейтинга произошли после завершившегося в Экваториальной Гвинее Кубка африканский наций. Победитель турнира - сборная Кот-д’Ивуара - поднялась на 8 строчек, переместившись с 28-го на 20-е место. В свою очередь, финалист соревнований команда Ганы поднялась сразу на 12 строчек, переместившись с 37-го на 25-е место. Именно эти две команды и опередили в рейтинге сборную Украины, которая имеет в рейтинге 859 баллов и 27-е место.

В группе лидеров, где африканские команды отсутствуют, изменений не произошло. Рейтинг, как и прежде, возглавляют команды Германии, Аргентины, Колумбии, Бельгии и Нидерландов.

Следующая версия рейтинга будет опубликована 12 марта.