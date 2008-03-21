На 22 марта назначен юношеский чемпионат Украины по сумо

В Виннице 22-23 марта состоится юношеский чемпионат Украины по борьбе сумо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении управления по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого горсовета.

Согласно сообщению, соревнования состоятся между участниками в возрасте от 13 до 18 лет. Запланировано участие в чемпионате 15 команд из областных центров Украины. Чемпионат будет проходить на базе СК «Колос». Главным судьей соревнований будет Важа ДАИАУРИ (тренер победительницы чемпионата мира по борьбе на поясах, обладательницы Кубка мира и дважды чемпионки Европы по сумо Светланы ТРОСЮК).

Торжественное открытие чемпионата состоится 22 марта в 12:00; начало соревнований в воскресенье, 23 марта - в 10:00.