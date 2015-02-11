Украинский боксер Плотников проведет титульный поединок в конце февраля

Спортсмены сразятся за пояс Интерконтинентального чемпиона по версии IBF в полусреднем весе, сообщает пресс-служба К2.

Виктор Плотников сейчас занимает 12-ю строчку рейтинга WBO. В последний раз львовянин выходил в ринг в октябре прошлого года против грузинского боксера Владимира Янезашвили. Украинец одержал победу техническим нокаутом во 2-м раунде. В послужном списке Плотникова 34 поединка, 31 победа, 15 из которых нокаутами, а также титул Чемпиона Европы по версии EBA.

Дентон Вассел в своем активе имеет 23 боя, 21 победу, 11 из которых нокаутами, а также титул Чемпиона Британского содружества. Последний бой провел в конце января этого года cо своим соотечественником Крейгом Келли, одержав победу техническим нокаутом в 6-ом раунде.