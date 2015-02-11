Дарья Зевина признана лучшей пловчихой Украины в 2014 году

За прошлый год 20-летняя спортсменка завоевала бронзу чемпионата мира по плаванию на короткой воде, две золотых, девять серебряных и три бронзовых медали Кубка мира, сообщает пресс-служба Федерации плавания Украины.

В течение года Зевина также установила девять национальных рекордов: семь из них - на 50 м и 100 м на спине в 25-метровом бассейне, еще два - на 50 м на спине и в составе команды в эстафете 4х100 м комбинированным плаванием в 50-метровом бассейне.

В целом по результатам выступлений на чемпионатах мира и Европы, Кубках мира, чемпионатах и Кубках Украины она набрала 5 000 очков, став таким образом лидером среди украинских пловцов.

Вице-президент и председатель судейского комитета Федерации плавания Украины Анна Кокоша отмечает: "Дарья Зевина набрала больше всего очков в компании почти из 900 украинских пловцов, которые выступали в этом году в национальных и международных соревнованиях. По рейтингу Федерации плавания Украины она была признана лучшей плавчихой также с 2009 по 2012 годы. С помощью этого рейтинга мы можем проанализировать работу спортивной организации, школы, области в течение года".

В тройку лидеров лучших отечественных пловцов также вошли: чемпион, серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы среди юниоров, чемпион и серебряный призер II летних юношеских Олимпийских игр Михаил Романчук (2 692 балла) и бронзовый призер чемпионата мира на короткой воде и чемпионат Европы Андрей Говоров (2 610 баллов).

Федерации плавания Украины формирует рейтинг лучших отечественных пловцов ежегодно, начиная с 1995 года. В него входят пловцы всех возрастных категорий, которые в течение года занимали 1-12 места на всеукраинских и международных соревнованиях.