"Металлист" и "Заря" могут бойкотировать стартовые матчи весенней части Премьер-лиги

Игроки харьковского "Металлиста" и луганской "Зари" могут не выйти на матчи 15-го тура украинской футбольной Премьер-лиги из-за больших задержек по выплате заработной платы, сообщает со ссылкой на источники в клубах Еспресо.tv.

Игроки «Металлиста» не получают заработную плату уже около четырех месяцев. Они всерьез рассматривают вариант, что если в ближайшие две недели, не будет сдвигов по выплате задолженностей, команда не выйдет на матч против киевского «Динамо».

За последний месяц, из-за долгов клуб покинули пять легионеров - Кристиан Вильягра, Чако Торрес, Клейтон Хавьер, Жажа, Марко Торсильери.

В свою очередь, игроки луганской «Зари» могут отказаться выходить на матч против донецкого «Олимпика».

«Заря» проводит подготовительный сбор в Турции, где пробудет до 20 февраля. Ранее, после окончания первого сбора, у футболистов состоялся разговор с Евгением Геллером, во время которого руководитель клуба обещал рассчитаться с долгами.

По словам одного из футболистов, если после сборов игрокам не выплатят зарплату, то «Заря» не выйдет на первый матч весенней части чемпионата.