Теннисист Стаховский вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

В матче второго раунда украинец за 1 час 2 минуты обыграл 47-ю ракетку мира австрийского теннисиста Доминика Тима - 6:1, 6:3, сообщает Теннисный портал Украины.

На счету Сергея 9 эйсов и 1 двойная ошибка.

За матч Стаховский отыграл 6 брекпойнтов - все они пришлись на второй гейм второго сета.

Украинец одержал победу в гейме на приеме, реализовав 6-й матчбол.

Следующий соперник Стаховского определится в матче между Симоне Болелли из Италии и вторым сеянным на турнире канадцем Милошем Раоничем.

Соревнования в Роттердаме ABN AMRO World Tournament проходят 9-15 февраля.