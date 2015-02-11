Теннисист Стаховский вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

14:01, 11 февраля 2015
Спорт
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Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в четвертьфинал престижного турнира ATP-500 ABN AMRO World Tournament с призовым фондом 1,6 млн.евро в Роттердаме (Нидерланды). 

Сергей Стаховский уже дошел до четвертьфинала в Роттердаме / Reuters

В матче второго раунда украинец за 1 час 2 минуты обыграл 47-ю ракетку мира австрийского теннисиста Доминика Тима - 6:1, 6:3, сообщает Теннисный портал Украины. 

На счету Сергея 9 эйсов и 1 двойная ошибка. 

За матч Стаховский отыграл 6 брекпойнтов - все они пришлись на второй гейм второго сета. 

Украинец одержал победу в гейме на приеме, реализовав 6-й матчбол. 

Следующий соперник Стаховского определится в матче между Симоне Болелли из Италии и вторым сеянным на турнире канадцем Милошем Раоничем.

Соревнования в Роттердаме ABN AMRO World Tournament проходят 9-15 февраля.

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