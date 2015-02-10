Определены кандидаты на должности первого вице-президента и вице-президента ФФУ

Согласно полученным протоколам, был избран 141 делегата от 47 из 49 коллективных членов ФФУ (Республиканская федерация футбола Крыма и Федерация футбола города Севастополя не провели заседаний своих руководящих органов к установленному Уставом ФФУ сроку) сообщает пресс-служба ФФУ.

Рабочая группа по подготовке XVII внеочередного Конгресса ФФУ зарегистрировала трех кандидатов на должность президента ФФУ. Федерация футбола Львовской области поддержала кандидатуру Ярослава Грисьо на должность президента ФФУ, а Федерация футбола Волыни - кандидатуру Игоря Коломойского. 42 из 49 коллективных членов ФФУ поддержали Андрея Павелко в качестве кандидата на должность президента национальной ассоциации.

Для избрания на должности первых вице-президентов ФФУ на XVII внеочередном Конгрессе коллективными членами ФФУ были предложены кандидатуры Александра Бандурко, Вадима Костюченко, Василия Орлецкого и Виталия Пилипенко. На должности вице-президентов ФФУ были предложены Владимир Лашкул, Игорь Кочетов, Владимир Авраменко, Василий Орлецкий, Игорь Гатауллин, Виталий Пилипенко, Виктор Межейко, Михаил Ланьо, Вадим Костюченко, Олег Шкреба, Александр Кудацкий. Еще 31 кандидатура были выдвинуты на должности членов Исполкома ФФУ.