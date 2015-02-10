Бразилец Жажа Коэльо перешел из "Металлиста" в китайский клуб

Бразильский легионер харьковского ФК "Металлист" Жажа Коэльо перешел в китайский клуб "Чунцин Лифань", сообщает официальный портал клуба.

Подробности сделки не разглашаются.

Бразильский нападающий выступал за "Металлист" с 2008 по 2010 годы, а затем вернулся в команду в 2013-м. Кроме того, он известен выступлениям за ряд европейских и латиноамериканских клубов, среди которых голландский "Фейеноорд", испанский "Хетафе" и турецкий "Трабзонспор".

В нынешнем сезоне игрок провел в составе "Металлиста" 10 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.