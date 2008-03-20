Украинка родом из Обухова стала чемпионкой мира в фигурном катании (фото)

Украинка Алена Савченко и поляк Робин Шолковый стали чемпионами мира в произвольной программе на мировом форуме, проходящем в шведском Гетеборге. "Золото" чемпионата мира пошло в зачет сборной Германии, чьи цвета защищает интернациональный дуэт.

Алена Савченко родилась в Обухове Киевской области. В трехлетнем возрасте Алена начала кататься под присмотром родителей на естетсвенном льду замерзающих зимой соседних озер. Позже она уговорила родителей отвезти ее в Киев, где будущую чемпионку поначалу не хотели принимать - слишком маленькая была. Однако она добилась своего и на протяжении десяти лет каждый день ездила из Обухова в Киев заниматься фигурным катанием.

В 2000 году Алена вместе со Станиславом Морозовым стала чемпионкой мира среди юниоров. Но уже через два года эта пара распалась. Многие из окружения фигуристки говорили ей, что в Украине большего она не добется. Безуспешно попытав счастья в Москве, Алена по совету одного из немецких журналистов отправилась в Германию.

В прошлом году Алена и Робин были третьими на чемпионате мира.

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