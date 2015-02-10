Сильнейшая теннисистка Украины не попала на турнир в Паттайе из-за неисправного самолета - СМИ

13:47, 10 февраля 2015
Спорт
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Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (26-й номер рейтинга WTA) не смогла попасть на турнир в Паттайе. 

Украинка вынуждена пропустить очередной турнир не по своей вине / sapronov-tennis.org

Свитолина не смогла вылелеть из Будапешта, где в играла в Кубке Федерации, из-за неисправности самолета, сообщает Сегодня.

Мать теннисистки Елена Свитолина отметила: "Она должна была лететь в Паттайю через Дубай, но рейс в Эмираты из Будапешта отменили. Вместе с тренером приехала в воскресенье в три часа в аэропорт, просидела там до ночи, но из-за неисправности самолета рейс перенесли на день. В понедельник она снова приехала в аэропорт на три, но вылетела в Дубаи только в 11 вечера. Авиакомпания не смогла предложить нормальную стыковку, чтобы добраться до Паттайи. Элина пыталась до последнего вылететь на турнир, но не получилось и решила уже остаться в Эмиратах. Там же будет и следующий турнир".

Свитолина в первом круге в Паттайе должна была сыграть с 44-летней японкой Кимико Дате-Крумм. В основной сетке турнира ее теперь заменит другая представительница нашей страны - Юлия Бейгельзимер, проигравшая в финале отборочного турнира. Именно дончанка сыграет сегодня против опытной японской теннисистки.

Из-за позднего отказа Элине придется заплатить штраф в 3750 долларов США. Столько бы она заработала, если бы вышла во второй круг соревнований. На данный момент менеджер спортсменки ведет переговоры с организаторами турнира с целью уменьшить сумму штрафа либо отменить его вообще из-за форс-мажорных обстоятельств. 

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