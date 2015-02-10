"Днепр" проведет последний межсезонный сбор в Турции

Первая продлится до 18 февраля, после чего команда отправится в Днепропетрвоск на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против греческого «Олимпиакоса», а вторая — с 21 по 25 февраля, после чего из Турции команда переедет в Грецию на ответный матч Лиги Европы, сообщает пресс-служба "Днепра".

В Турцию в составе команды отправляются 25 футболистов: вратари - Ян Лаштувка, Денис Бойко, Денис Шелихов; защитники - Эжидио, Евгений Чеберячко, Дмитрий Чигринский, Дуглас, Валерий Лучкевич, Артем Федецкий, Александр Мигунов, Александр Сваток, Дмитрий Нагиев, Станислав Гудзь; полузащитники - Джаба Канкава, Евгений Коноплянка, Роман Безус, Бруно Гама, Валерий Федорчук, Евгений Шахов, Руслан Ротань, Сергей Горбунов; нападающие - Никола Калинич, Евгений Селезнев, Роман Зозуля, Матеус.

В работе с основным составом примут участие несколько футболистов молодежной команды. При этом остались в Днепропетровске такие игроки основы как Александру Влад, Лео Матос, Сергей Политыло и Сергей Кравченко. Из-за травмы пропустит этот сбор Ондржей Мазух, продолжает восстановление после повреждения и Виталий Мандзюк.

В Турции «Днепр» планирует провести два контрольных матча: 13 февраля с «Кайратом» (Алматы, Казахстан), 16 февраля — с «Юрмалой» (Латвия).

Как сообщал УНИАН, первые официальные матчи в 2015-м году "Днепр" проведет в рамках 1/16 финала Лиги Европы против "Олимпиакоса" - 19 и 26 февраля.

Возобновление чемпионата украинской Премьер-лиги намечено, предварительно, на 28 февраля.