«Украинские атаманы» в матче 5-го тура WSB встретятся с «Алжирскими пустынными ястребами»

Встреча пройдет на севере Алжира в городе Бледа, сообщает пресс-служба "атаманов".

К матчу с командой Алжира «Украинские атаманы» подходят в статусе одного из лидеров подгруппы «А». Не смотря на поражение в прошлом туре наша команда сохранила за собой вторую строчку подгруппы с десятью зачетными баллами. В то время как будущие соперники занимают 8-е место в подгруппе не выиграв в нынешнем сезоне ни одного матча. В последнем туре соревнований «Алжирские пустынные ястребы» уступили команде из Великобритании со счетом 1:4.

История противостояний между «Украинскими атаманами» и «Алжирскими пустынными ястребами» берет свое начало в 2014 году. В четвертом туре соревнований предыдущего сезона WSB наша команда на выезде победила алжирцев со счетом 4:1. Матч в Киеве так и не состоялся в связи с логистическими проблемами.

Главный тренер «Украинских атаманов» Михаил Мельник отмечает: «Впереди нашу команду ожидает ряд непростых выездных поединков, которые будут иметь для клуба чрезвычайно важно значение с точки зрения дальнейшей турнирной борьбы. В ближайшую пятницу мы будем боксировать против команды Алжира, ну а дальше нас ожидает сложный матч в России. После неудачного результата в матче с марокканцами мы приложим все усилия, чтобы взять реванш в поединке с алжирской командой и сохранить за собой лидирующие позиции в подгруппе «А»».

Сайт УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию матча "Украинские атаманы" - "Алжирские пустынные ястребы" 13 февраля в 21.30.