В ФИФА назвали четырех кандидатов на должность президента

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

В число кандидатов вошли действующий глава ФИФА Йозеф Блаттер, принц Иордании Али бин Аль-Хусейн, глава Королевского футбольного союза Нидерландов Михаэл ван Праг, а также обладатель ”Золотого мяча”-2001 Луиш Фигу.

Избирательная комиссия ФИФА проверила заявку каждого из кандидатов на соответствие регламенту организации. В частности, одним из главных критериев является поддержка кандидата как минимум пятью национальными федерациями, а также занятие футбольной деятельностью на протяжении хотя бы двух из пяти последних лет.

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Состав избирательной комиссии добровольно покинули Доминико Скала (Италия/Швейцария) и Клаудио Сулсер (Швейцария), чтобы избежать любых потенциальных конфликтов из-за их гражданства. Их место заняли Синди Мабасо Кояна (ЮАР) и Ларри Муссенден (Бермудские острова).

Выборы состоятся во время конгресса ФИФА 29 мая в швейцарском Цюрихе.