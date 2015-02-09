Чигринский стал игроком "Днепра"

Футбольный клуб «Днепр» (Днепропетровск) подписал контракт с защитником Дмитрием Чигринским. Соглашение рассчитано до 30 июня нынешнего года, сообщает пресс-служба ФК "Днепр".

Во вторник, 10 февраля, новичок вместе с командой отправится на сбор в Турцию.

Чигринский выступал за «Шахтер» Донецк (2004-2009, 2010-2014), «Металлург» Запорожье (2005-2006), «Барселона» Испания (2009-2010)

Чемпион Украины 2006, 2008, 2011-2014 гг., обладатель Кубка Украины 2008, 2011-2013 гг., обладатель Суперкубка Украины 2008, 2013 гг., обладатель Кубка УЕФА 2009 г., чемпион Испании 2010 г., победитель клубного чемпионата мира 2009 г.

2 февраля 2015 года игрок расторг контракт с "Шахтером" по обоюдному согласию сторон. В "Днепр" он перешел на правах свободного агента.