Баку полностью готов принимать Европейские Игры - президент ЕОК Хикки

Члены комиссии получили подробную информацию о подготовительной работе по разным направлениям. Также эксперты осуществили тур по спортивным объектам, посетив, в частности, стрелковый центр, велопарк для маунтинбайка, Арену имени Гейдара Алиева и осмотрев парк Европейских игр.

Координационная комиссия ЕОК отметила впечатляющий прогресс, который был достигнут Баку за время, прошедшее с получения права на проведение Игр в декабре 2012 года.

По словам президента ЕОК Патрика Хикки, этот визит еще раз подтвердил, что город Баку полностью готов принимать первый континентальный спортивный форум. «Убежден, что благодаря усилиям Оргкомитета Игр атлеты и любители спорта останутся довольны высокими стандартами спортивных арен и условиями, которые их ждут. Игры в Баку-2015 станут идеальной стартовой площадкой для дальнейшего развития Европейских игр", - подчеркнул президент Европейских Олимпийских Комитетов.

Председатель Координационной комиссии ЕОК Спирос Капралос добавил: «Оргкомитет Баку-2015 вступает в завершающую фазу подготовки и сейчас каждый день имеет особое значение. Но я уверен, что Баку будет готов вовремя".

Министр молодежи и спорта Азербайджана и исполнительный директор Баку-2015 Азад Рагимов отметил, что до церемонии открытия остается чуть больше чем четыре месяца. «Нам надо еще много чего сделать, но мы не пожалеем никаких усилий для обеспечения того, чтобы первые Европейские игры стали вдохновляющим праздником спорта и дружбы на всем континенте".

Как сообщал УНИАН, I Европейские игры пройдут в Баку с 12 по 28 июня 2015 года.

В рамках Игр пройдут соревнования по 20 видам спорта - 16 олимпийским и 4 неолимпийским. Более 6 тысяч спортсменов со всех уголков Европы будут представлять свои страны в течение 17 дней соревнований. В 11 видах спорта будут разыграны лицензии на Игры XXXI Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.