Баскетбольная Суперлига определила пятерку лучших игроков недели

На прошлой неделе состоялись очередные матчи Чемпионата Украины среди команд Суперлиги, по итогам которых была определена традиционная пятерка лучших игроков, сообщает пресс-служба Суперлиги.

Лучшими защитниками стали Денис Лукашов («Будивельник»), на счету которого 21 очко, 7 подборов, 3 передачи и 1 перехват и Руслан Отверченко («Киев») - 25 очков, 6 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.

Среди форвардов были отмечены Александр Сизов («Николаев») - 22 очка, 10 подборов, 4 перехвата, 3 передачи и 1 блок-шот и Артем Швец («Киев») - 18 очков, 12 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот.

Наконец, лучшим центровым признан Евгений Минченко («Одесса») - 16 очков, 13.5 подбора, 2.5 блок-шота и 1 передача в среднем за игру.

На минувшей неделе состоялись первые матчи в рамках регулярного первенства после двухнедельного перерыва. В частности, "Химик" (Южный) нанес в гостях сокрушительное поражение БК "Одесса" - 96:56, а киевский "Будивельник" обыграл днепропетровский "Днепр" - 84:64.

На данный момент, в турнірной таблице лидирует "Химик" - 21 победа / 0 поражений, а действующий чемпион Украины "Будивельник" идет на втором месте - 19 побед / 3 поражения.