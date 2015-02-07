Сборная Украины по хоккею выиграла матч Euro Ice Hockey Challenge у команды Румынии

В польском Торуне завершился матч второго тура Euro Ice Hockey Challenge, в котором сборная Украины встречалась с командой Румынии и выиграла со счетом 5:0.

Украинцы имели преимущество над соперником на протяжении всего матча.

Уже в первом периоде наша команда забила три безответных шайбы, доведя свой перевес до крупного. Отличились Александр Победоносцев, Сергей Черненко и Владимир Алексюк.

Взяв небольшую паузу во второй 20-минутке, украинцы увеличили свой перевес в третьем периоде, когда голы забили Шамиль Рамазанов и Артем Бондарев.

Таким образом украинцы одержали первую победу на турнире в Торуне.

Как сообщал УНИАН, накануне сборная Украины проиграла в овертайме команде Польши - 5:6.

В воскресенье, в заключительной игре Украина - Венгрия команды оспорят 2-3 места в итоговой таблице. Венгры также обыграла румынов (8:0) и уступили Польше (0:2).