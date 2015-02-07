"Украинские атаманы" проиграли матч WSB "Марокканским атласным львам"

Матч закончился со счетом 2:3.

В Киеве завершился матч 4-го тура Всемирной серии бокса, в котором команда "Украинские атаманы" проиграла "Марокканским атласным львам". Гости одержали победу досрочно, выигрывая уже после трех боев - 0:3. Весовая категория до 52 кг: Максим Фатич – Ачраф Харруби - 46:49, 46:49, 46:49. Весовая категория до 60 кг: Олег Прудкый - Абдела Будраар - 44:50, 45:49, 46:49. Весовая категория до 69 кг: Олег Зубенко - Раби Мохаммед - 47:48, 47:48, 48:47. Весовая категория до 81 кг: Александр Хижняк - Петер Мюлленберг - 49:46, 49:46, 50:45. Весовая категорія +91 кг: Тарас Неудачин - Абухамада Абделжалил - 48:47, 48:47, 48:47.

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