Сборная Украины по хоккею проиграла первый матч Euro Ice Hockey Challenge команде Польши

В польском Торуне завершился матч первого тура хоккейного турнира Euro Ice Hockey Challenge, в котором национальная сборная Украины играла с командой Польши и уступила со счетом 5:6.

Судьба игры решилась в овертайме.

Матч с хозяевами турнира прошел в обоюдоострой борьбе с многочисленными голевыми моментами.

Первый период с минимальным преимуществом выиграли украинцы, у которых отличились Александр Победоносцев и Дмитрий Нименко - 2:1. А во второй 20-минутке украинцы увеличили свой перевес еще на одну шайбу - 5:3. Голы у гостей забили Юрий Наваренко Владимир Олексиюк и Виталий Доника. Но, в концовке матча хозяева перехватили инициативу и сравняли счет, а в дополнительной 5-минутке Рафал Дутка забил решающий гол - 6:5.

Как сообщал УНИАН, этап Euro Ice Hockey Challenge проходит в Торуни с 6 по 8 февраля. Соперниками сборной Украины также являются команды Румынии и Венгрии.

Это соревнование является генеральной репетицией сборной Украины перед чемпионатом мира, который состоится в апреле в другом польском городе Кракове.