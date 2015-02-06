Сборная Украины по биатлону выиграла бронзу в смешанной эстафете этапа Кубка мира

В чешском Нове-Место завершилась смешанная эстафетная гонка этапа Кубка мира по биатлону, в которой сборная Украины завоевала бронзовую медаль.

Четверка в составе Ирина Варвинец, Валентина Семеренко, Дмитрий Пидручный и Сергей Семенов до четвертого этапа была одной из самых точных при стрельбе на огневых рубежах. Но, в заключительной "лежке" Семенову не хватило 8 патронов для того, чтобы закрыть 5 мишеней - 1 штрафной круг. Тем не менее, соперники украинцев, идущие позади, слишком сильно отставали.

В итоге, гонку выиграла сборная Норвегии - 1 час 12 минут 49,2 секунды, второе место у команды Чехии - 4,1 секунды отставания, третье у Украины - 1 мин. 21,3 секунды отставания.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня украинский дуэт Юлия Джима и Артем Тищенко завоевал бронзу в первом в истории супермиксте Кубка мира по биатлону.