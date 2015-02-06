Женская сборная Украины по теннису не сумела попасть в плей-офф II Мировой группы Кубка Федерации

Женская сборная Украины по теннису не сумела выиграть в двух партиях парную встречу матча 3-го тура группового этапа I группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации у команды Великобритании и не попала в плей-офф II Мировой группы, сообщается на официальной странице Федерации тенниса Украины в Facebook.

"Ольга Савчук и Элина Свитолина не смогли одержать победу над британской парой Рэй/Смит в двух партиях, что обеспечило бы нашей команде первое место в подгруппе B. Украинки вели 7-6(7) 3-0, имели матчбол при счете 5-4 во втором сете, но не сумели его реализовать", - говорится в сообщении.

В итоге, парная встреча завершилась со счетом 6-7(7) 7-5 6-4 в пользу британок.

Ранее сегодня украинки проиграли два одиночных матча. Свитолина уступила Хизер Уотсон 6-2 5-7 4-6, а Леся Цуренко проиграла Йоханне Конте 3-6 2-6.

Таким образом, общий счет матча Украина - Великобритания - 0:3.

Как сообщал УНИАН, в первых двух турах соревнований украинки обыграли сборные Турции (2:1) и Лихтенштейна (3:0), занимая перед последним туром 1-е место в группе.

Согласно регламенту турнира, в финальном раунде, 7 февраля, победитель группы А сойдется с победителем группы D, а лучший в квартете В - с сильнейшей командой квартета С. Две лучшие команды по итогам турнира получат путевки в раунд плей-офф II Мировой группы.

Турнир I группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации с участием 15 национальных сборных проходит 4-7 февраля в Будапеште (Венгрия).