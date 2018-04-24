Украинский хоккей: возвращение сборной и возрождение чемпионата

Сегодня в польском Торуне стартует этап Euro Ice Hockey Challenge с участием сборной Украины – одно из немногих соревнований, в котором участвует национальная команда, и посредством которого готовится к чемпионату мира. И сегодня же стало известно, что в ближайшие дни стартует чемпионат Украины, соревнование, которое, в этом сезоне, уже неоднократно успели «похоронить» и болельщики, и специалисты, и сами хоккеисты из числа тех, кто так и не нашел себя в зарубежных клубах.

Украинский хоккей, в отличие от двух других самых популярных игровых видов спорта – футбола и баскетбола – оказался наиболее пострадавшим от кризиса в 2014-м году. Если владельцы футбольных клубов просто потуже «затянули пояса», а хозяева клубов баскетбольной Суперлиги ограничились национальными соревнованиями, чемпионатом Суперлиги и Кубком страны, дружно проигнорировав участие в евротурнирах, то в хоккее… просто ничего не происходило. За исключением редких совещаний владельцев клубов-участников национального чемпионата и чиновников Федерации хоккея, где лишь констатировался факт невозможности проведения национального чемпионата в сложившихся условиях. Дело в том, что в Украине осталось только три клуба, в то время как по регламенту ФХУ и рекомендациям международной федерации (IIHF) минимальное количество участников - четыре.

Долгое время функционеры и владельцы клубов ходили по кругу, не зная, что предпринять. В конце концов, на середину февраля был назначен условный дедлайн, чтобы успеть найти четвертую команду и провести хоть какое-то подобие турнира под названием «чемпионат Украины». Пусть и с резко усеченным календарем, где под проведение матчей выделялось всего пару месяцев. Ведь уже в апреле в Польше состоится чемпионат мира в Дивизионе 1А, где участвует сборная Украины. И игроки команды, числящиеся в украинских клубах, к тому времени уже должны получить хоть какой-то минимум игровой практики, а заодно и определить чемпиона страны.

Лед тронулся

Лед тронулся в конце января… По информации специализированного портала Isport.ua, к трем клубам - ХК Дженералз (Киев), ХК Кременчуг и ХК Витязь (Харьков), периодически проводившим контрольные игры-«междусобойчики» и упорно ждавшим чуда в виде начала сезона, все-таки прибавится коллектив, который формируется на основе «свободных агентов». Игроков, не нашедших себя в ныне существующих украинских клубах и в зарубежных чемпионатах, просто тренирующихся на льду киевского АТЭКа. Вопросом набора игроков в новую команду занялся вице-президент Федерации хоккея Украины Сергей Левцов. Он уже имеет подобный опыт, так как ранее стоял у руля ХК «Подол», который принимал участие в чемпионате Украины сезона 2010/11.

По всей видимости, планы у руководства создаваемого клуба были амбициозными. Например, в команду хотели привлечь игроков юниорской сборной Украины. Но эти игроки уже оказались трудоустроены. Также велись разговоры и о том, что команду возглавит главный тренер юниорской сборной Андрей Савченко. Но пока все это были лишь слухи. Потенциальные новички команды, из тренирующихся на АТЭКе, долго раздумывали, стоит ли принимать предложение нового коллектива.

Неожиданно возникла еще одна преграда, из-за которой турнир мог так и не состояться. Пока искали четвертого участника чемпионата, распался один из коллективов «тройки» - харьковский «Витязь». В отсутствие перспектив проведения национального первенства в сезоне 2014/15, руководством было принято решение распустить команду 1 декабря. И, до последнего времени, ситуация в харьковской команде была критическая.

Подобная ситуация сложилась и в киевском клубе «Дженералз». На клубном сайте последняя новость была датирована 4 ноября, когда хоккеисты вышли на лед и начали тренировочный процесс в канун сезона. Больше новостей на официальном портале не было, а кулуарные сплетни неоднократно «хоронили» и эту команду.

Символично, что 6 февраля именно на сайте «Дженералз» первой появилась официальная информация о том, что сезон в украинском хоккее все-таки состоится. «Команда «Дженералз» информирует всех болельщиков о своем участии в Чемпионате Украины 2014 — 2015 годов. Чемпионат пройдет под эгидой Федерации Хоккея Украины, начинается 12 февраля и продлится до 4 апреля. В ближайшее время мы опубликуем состав команды», - гласит объявление на сайте.

Согласно приведенному в этой же новости расписанию игр чемпионата, регулярное первенство продлится с 12 февраля по 21 марта, а плей-офф – с 24 марта по 4 апреля. А уже спустя две недели, 19 апреля, в польском Кракове начнется чемпионат мира по хоккею.

В национальном первенстве вроде как должны принять участие все те же лица. Четвертый клуб, все-таки сформированный по остаточному принципу, получил название ХК «Киев». Команды будут проводить спаренные матчи по круговой системе – в два круга. Таким образом, 4 клуба сыграют друг с другом по 4 матча. Итого, по 12 игр в регулярном первенстве. В плей-офф, полуфиналы и финалы будут проводиться в сериях до двух побед. То есть, максимум, из трех матчей. В целом, максимальное количество игр, которые команда может провести в национальном первенстве сезона-2014/15, равняется 18. Не густо... Но уже что-то. Плюс, неизбежные репутационные потери, если бы чемпионат не состоялся вообще.

Любопытно, что на официальном сайте Федерации хоккея Украины информации про стартующий сезон нет. Последняя новость гласит о том, что национальная сборная выезжает на турнир в Польшу. А ведь чемпионат страны, согласно сообщению пресс-службы «Дженералз», пройдет как раз под эгидой ФХУ. Но, с учетом того как развивались события на протяжении всего сезона, это и неудивительно. Официальная информация появится ближе к 12 февраля. Возможно, непосредственно в день открытия чемпионата. Наверняка еще не до конца проработаны все организационные вопросы. Плюс, даже не определены составы команд-участниц. Тем не менее, лед тронулся…

Большие задачи сборной

Объявление о старте национального чемпионата, безусловно, важно и для поднятия морального духа игроков национальной сборной. Три игрока команды сейчас вообще находятся без клуба. Среди них – два вратаря (ключевая позиция в хоккее) Эдуард Захарченко и Кирилл Кучер, а также опытнейший нападающий Сергей Варламов, еще в прошлом сезоне выступавший в составе «Донбасса» в сильнейшей европейской лиге – КХЛ. Ситуация с Варламовым, поигравшим в своей карьере и в североамериканских клубах (в том числе - НХЛ), и в российских, вообще является нонсенсом. Найти себе достойное применение после того, как «Донбасс» взял паузу в выступлениях в КХЛ, игрок так и не сумел. А размениваться на клубы уровня «ниже среднего» не захотел. Хотя вполне мог. Его партнеры по национальной команде сейчас широко представлены в чемпионатах далеко не самых ведущих, по хоккейным меркам, Румынии, Франции, Польши… Те же, кто выступают в России, Беларуси и Казахстане представляют весьма скромные клубы, которым до уровня элитной КХЛ еще расти и расти.

Тем не менее, сама по себе сборная в этом сезоне - хорошо спаянный крепкий коллектив, который готов решать главную задачу последнего десятилетия – возвращение в элитный дивизион Чемпионата мира. В компании 16 сильнейших команд, непосредственно оспаривающих звание лучшего на планете, украинцы не появлялись с 2007-го года, когда заняли последнее место на турнире в Москве.

Так получилось, что этап Euro Ice Hockey Challenge в польском Торуне, стал единственным в этом сезоне официальным соревнованием (кроме Чемпионата мира), куда пригласили украинскую сборную. И хотя в национальных европейских чемпионатах паузы для сборной предусмотрены с периодичностью раз в два месяца, повода собираться у наших сильнейших игроков просто не было. А для проведения даже тренировочных сборов и товарищеских матчей нужны лишние затраты, которых ФХУ позволить себе не может.

Сбор в Броварах, организованный накануне этапа Европейского вызова, стал первым для команды с апреля 2014 года, когда завершился предыдущий Чемпионат мира в южнокорейском городе Коян. Тогда украинцы в решающем матче уступили путевку в элитный дивизион сборной Словении. С тех пор утекло много воды… Но основной проблемой для отечественного хоккея стала потеря тренера. Молодой и амбициозный Андрей Назаров, параллельно руководивший «Донбассом» и сборной на протяжении сезона 2013/14, летом вынужденно покинул донецкую команду, а затем ушел и с поста главного в сборной.

На смену ему пришел один из ведущих отечественных игроков конца 90-х Александр Годынюк, проведший 223 игры в ведущей лиге мира - североамериканской НХЛ. Недавно завершивший карьеру игрока молодой специалист уже имеет определенный опыт работы со сборными. В 2010-2012 годах он руководил юниорской и молодежной командами Украины. А затем работал и во главе самой титулованной клубной команды страны – киевского «Сокола», чьим воспитанником является и сам.

Придя в национальную команду, Годынюк не стал устраивать революции, благоразумно опираясь на тех, кто уже имеет опыт выступления в сборной. Нынешний состав мало чем отличается от составов последних лет. Учитывая же тот факт, что большинство игроков все-таки трудоустроены на клубном уровне и имеют постоянный игровой опыт, задачи перед командой стоят максимальные. Причем, далеко не на этап Euro Ice Hockey Challenge – на чемпионат мира.

Матчи против команд Польши, Румынии и Венгрии, которые проведет наша сборная в ближайшие три дня, с пятницы по воскресенье, станут лишь генеральной репетицией перед ЧМ. Максимум, на что они могут повлиять, это на место команды в рейтинге IIHF. Но те же очки для рейтинга, добытые в играх Чемпионата мира, будут куда более ценными. Особенно, если эти очки позволят занять 1-2 места в турнире.

Согласно регламенту IIHF, во втором по значимости дивизионе проводится только круговой турнир. 6 команд играют друг с другом, по 5 матчей, и никакого плей-офф. Две лучшие попадают в Элитный дивизион, худшая команда – опускается в Дивизион 1В. И, по всем раскладам, сборная Украины значится среди фаворитов в компании Италии, Казахстана, Японии, Венгрии и Польши.

Турнир в Торуне - промежуточный, но может дать ответ на главный вопрос: в каком состоянии находится команда, способна ли она решать глобальные задачи, биться за первое место в итоговой таблице?... Сейчас на эти вопросы ответить не может никто. Игроки разбросаны по разным клубам, соответственно, базовой команды, которая бы являлась мерилом для болельщиков сборной, просто нет. Равно как нет пока и игровой практики в нынешнем сезоне у самой сборной. И в этой ситуации очень многое, если не все, зависит от главного тренера. Ведь еще год назад у его предшественника Андрея Назарова была кардинально другая ситуация. Существовал базовый клуб сборной, которым он, к тому же, лично руководил. Сумеет ли Александр Годынюк сплотить коллектив? Сделать из него единое целое? Поставить командную игру? В конце концов, настроить игроков на нужную волну для достижения результата?..

Собственно, от решения этих вопросов и зависит судьба сборной Украины по хоккею образца-2015.

Кирилл Стадниченко