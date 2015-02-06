Украинский дуэт завоевал бронзу в первом в истории супермиксте Кубка мира по биатлону

В чешском Нове-Место завершилась первая гонка этапа Кубка мира по биатлону - супермикст, в которой украинский дуэт Юлия Джима и Артем Тищенко заняли 3-е место.

Украинский дуэт с самого начала гонки шел в группе лидеров, вместе с командами Германии и России, существенно опережая дуэт из Норвегии.

Все решила не самая точная стрельба лидеров на последнем огневом рубеже. У Тищенко было две незакрытые мишени, которые он компенсировал дополнительными выстрелами. А у немца Эрика Лессера -три мишени так и остались незакрытыми (штрафные круги), после чего он выбыл из числа соискателей наград. И только у россиянина Алексея Волкова стрельба была идеальной. Благодаря этому победу одержала сборная России - 35 минут 43,3 секунды. Украинец же по ходу дистанции оказался медленнее норвежца Хенрика Лабе-Лунда, но опередил немца Лессера, замкнув тройку призеров. Сборная Украины на финише отстала от лидера на 24,6 секунды.

Позже сегодня состоится классическая смешанная эстафета с четырьмя участниками. В выходные в Нове-Место запланированы мужской и женский спринты и гонки преследования

Одиночная смешанная эстафета (супермикст) – новшество на этапах Кубка мира. Ее формат таков: участие принимают мужчина и женщина, которые бегут 7,5 и 6 км (длина круга - 1,5 км), соответственно. Количество стрельб на этапе – две (лежа и стоя), длина штрафного круга – 75 м. Первые три этапа спортсмены пробегают только два круга и после второго огневого рубежа передают эстафету, лишь на четвертом этапе мужчина пробегает еще и третий круг.