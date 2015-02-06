"Черноморец" подписал контракт с сербом Крнетой

Футболист будет выступать под 42-м номером, сообщает пресс-служба одесского клуба.

22-летний Крнета является воспитанником клуба «Партизан» (Белград, Сербия). Выступал в командах «Телеоптик» (Белград) — 10 матчей, ФК «Сопот» — 25 матчей (1 гол), «Црвена звезда» (Белград) — 22 матча, «Раднички» (Крагуевац) — 9 матчей. За «Црвену звезду» участвовал в 5 матчах еврокубков, включая поединок Лиги Европы против «Черноморца» в Одессе 1 августа 2013 года.

В 2011 году дважды выступал в составе юношеской сборной Сербии.

Крнета стал первым легионером одесского клуба, приобретенным в нынешнее межсезонье.