Украинский легионер клуба НБА "Финикс" Лэнь получил травму ноги

В середине третьей четверти центровой "Финикса" поддержал быстрый отрыв своей команды и эффектно забил мяч в корзину сверху с фолом от соперника, но, после контакта с Робином Лопесом украинец неудачно приземлился на правую ногу и несколько минут не мог подняться, сообщает Basket. com.ua.

Затем, хромая, Алексей вернулся на паркет для пробития штрафного, а забив его, был заменен Джеффом Хорнасеком, после чего сразу, без посторонней помощи, отправился в раздевалку. Чуть позже стало известно, что украинец не вернется в игру. После матча Алексей передвигался на костылях.

Напомним, в 2013-м году Лэнь перенес операции на двух лодыжках. С тех пор молодому центровому приходилось мириться с периодическими болями в ногах. Впереди украинца ждет медицинское обследование, но уже сейчас он лично поспешил успокоить всех, кто переживает за его здоровье. "Это не перелом или что-то вроде этого, так что я скоро вернусь" - рассказал 21-летний бигмэн журналисту Azcentral.com Полу Коро после матча.

По предварительной информации, у украинца растяжение связок лодыжки.

Матч "Портленд" - "Финикс" завершился со счетом 108:87.

Лэнь провел на площадке 9 минут. За это время он набрал 5 очков, сделал 4 подбора (1 в нападении), 1 передачу, 2 перехвата, 1 блок-шот, совершил 2 потери и дважды сфолил.

После этой игры на счету "Финикса" 28 побед при 23 поражениях и команда по-прежнему входит в "зону плей-офф", занимая 8-е место в Западной конференции. Согласно регламенту НБА, в плей-офф, где непосредственно разыгрывается титул чемпиона сезона, выходят по 8 лучших команд по итогам регулярного чемпионата от Западной и Восточной конференций.