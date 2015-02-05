Женская сборная Украины по теннису выиграла второй матч подряд в Кубке Федерации

Победы над соперницами одержали Екатерина Козлова и Элина Свитолина, сообщает официальный сайт турнира.

В первой игре Козлова оказалась намного сильнее Катинки Фон Дайчманн, позволив оппонентке выиграть лишь два гейма - 6:1, 6:1. А во втором матче сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина (26-й номер мирового рейтинга) лишь в трех партиях одолела Штефани Фогт (169-я в рейтинге). В этом матче украинка взяла верх со счетом 4:6, 6:2, 6:3.

Таким образом, результат парной встречи, завершающей матч Украина - Лихтенштейн, уже никак не повлияет на общий исход.

Как сообщал УНИАН, накануне сборная Украины обыграла команду Турции со счетом 2:1.

В решающем матче этапа в Группе С, в 3-м туре, сборная Украины 6 февраля сыграет с командой Великобритании.

Согласно регламенту турнира, в финальном раунде, 7 февраля, победитель группы А сойдется с победителем группы D, а лучший в квартете В - с сильнейшей командой квартета С (Беларусь, Португалия, Болгария, Грузия). Две лучшие команды по итогам турнира получат путевки в раунд плей-офф II Мировой группы.

Турнир I группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации с участием 15 национальных сборных проходит 4-7 февраля в Будапеште (Венгрия).