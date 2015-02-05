Прыгун в высоту Проценко занял второе место на престижном турнире в Словакии

Украинец Андрей Проценко занял на этом турнире 2-е место, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Планку, установленную на "гроссмейстерской" отметке 2 м 35 см штурмовало сразу пять атлетов. Однако, покорилась она только катарцу Мутазу Баршиму. Впоследствии он с первой попытки взял и 2.40, таким образом показав лучший результат сезона в мире, а также на два сантиметра улучшив собственный рекорд Азии.

Второе место занял украинец Андрей Проценко. Начало вечера сложился для него не лучшим образом. Высоту 2.25 Проценко взял со второй попытки, а 2.28 - с третьей. Но в итоге он показал свой лучший результат в сезоне - 2.33, опередив целую группу серьезных оппонентов во главе с россиянами Иваном Уховым и Алексеем Дмитриком.

В женской части программы победу одержала итальянка Алессия Трост - 1 м 96 см. Украинки Оксана Окунева и Ирина Геращенко замкнули итоговый протокол - с результатом 1.85. У них 8-е и 10-е места соответственно.