WSB, 4-й тур, "Украинские атаманы" - "Марокканские атласные львы": видео онлайн-трансляция

6 февраля в столичном Дворце спорта проходит матч 4-го тура группового этапа Всемирной серии бокса (WSB), в котором "Украинские атаманы" принимают команду "Марокканские атласные львы".

В этом поединке сойдутся один из лидеров и аутсайдер нынешнего сезона.

По результатам предварительных поединков «Марокканские атласные львы» расположились на 6-м месте подгруппы с тремя зачетными баллами. В последнем матче представители Королевства Марокко одержали победу над командой «Британские львиные сердца» со счетом 3:2. В свою очередь «Украинские атаманы», после победного матча в Китае, занимают 2-ю строчку нашей подгруппы с максимально возможными 9-ю зачетными баллами.

Генеральный директор клуба «Украинские атаманы» Дмитрий Гайструк отметил: «К матчу с командой Марокко наша команда подходит в качестве одного из лидеров подгруппы «А» и этот факт не может не радовать. В трех стартовых турах мы набрали максимально возможные девять зачетных очков и в каждом следующем матче должны показывать не менее содержательный бокс, ведь каждая ошибка может существенно осложнить наше турнирное положение. Команда Марокко - однозначно, непростой соперник, что они демонстрируют во всех матчевых встречах и нынешнее шестое место в турнирной таблице, по моему мнению, не совсем соответствует реальной силе и потенциалу африканской команды. Также я хочу заметить, что мы возвращаемся на арену Дворца спорта. Интерес к поединкам «Украинских атаманов» с каждым матчем растет, поэтому мы делаем все возможное, чтобы любители бокса и поклонники нашего клуба имели возможность просматривать это яркое шоу на крупнейшей спортивной арене Украины».

Накануне матча состоялась церемония взвешивания, где все боксеры успешно сдали вес.

Состав пар матча «Украинские атаманы» - «Марокканские атласные львы» выглядит следующим образом:

Весовая категория до 52 кг., Максим Фатич – Ачраф Харроуби

Весовая категория до 60 кг., Олег Прудкий – Абделла Будрар

Весовая категория до 69 кг., Олег Зубенко – Мухаммед Рабии

Весовая категория до 81 кг., Александр Хижняк – Питер Мюлленберг

Весовая категория +91 кг., Тарас Неудачин – Абдельхалил Абухамада